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Dünya İran'da tutuklanan 2 çocuk...
Dünya

İran'da tutuklanan 2 çocuk...

İran'da genç bir kadının ölümünden sonra başlayan protestolarda tutuklanan 2 çocuk serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 13:42:00 -
İran'da tutuklanan 2 çocuk...

İran'da yayın yapan Etemad gazetesinin haberine göre gösteriler sırasında tutuklanan 15 yaşındaki Emir Hüseyin Rahimi'nin annesi İlham Necef, oğlunun bir protesto sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateş nedeniyle vücudunda hala saçmalar olmasına rağmen iki aydır hapiste tutulduğunu söyledi.

Annenin röportajı, gazetede yayımlanmasından sonra başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda ses getirdi.

Etemad gazetesi, Emir'in dün indirimli kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

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