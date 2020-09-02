İran'da sosyal medyadan döviz manipülasyonu yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da döviz piyasasını sosyal medyadaki kanallardan manipüle ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Mali Suçlarla Mücadele Polisi'nin düzenlediği operasyonda sosyal medya kanalları üzerinden döviz alışverişi yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Haberde gözaltına alınan kişilerin illegal bir şekilde döviz alıp sattığı ve piyasayı manipüle ettikleri iddia edildi.