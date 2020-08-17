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Aktüel

İran'da sosyal medya üzerinden sahte Kovid-19 aşısı satan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:55:36 -
İran'da sosyal medya üzerinden sahte Kovid-19 aşısı satan kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da sosyal medya üzerinden sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için ön satış yapan bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdürü Davud Muazzimi Guderzi, 15 Ağustos'ta sosyal medyada sahte Kovid-19 aşısı için ön satış ve reklam yapan bir kişinin tespit edildiğini ve bu kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu kişinin sahte aşılar için müşterilerinden 30 milyon riyal (Yaklaşık 150 dolar) talep ettiğini kaydeden Guderzi, zanlının, sahte aşıları kasım ve aralık aylarında teslim etme vaadi verdiğini kaydetti.

Guderzi, 35 yaşındaki zanlının adli makamlara teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, İran Polis Teşkilatı (NACA) Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Ramin Paşayi, çeşitli eyaletlerde sosyal medyadan üniversiteye giriş sınav sorularını sattığını iddia eden bir grup dolandırıcının da gözaltına alındığını duyurdu.

Paşayi, yapılan incelemeler neticesinde bu kişilerin sınav sorularına ulaştıklarına dair bir bulgu olmadığını kaydederek, halkı sosyal medyadan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunabilecek kişiler hakkında uyardı.




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