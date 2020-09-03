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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 129 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 129 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:38:25 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 129 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 21 bin 926'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1994 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 936'ya, vaka sayısının da 380 bin 746'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 702'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 328 bin 595'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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