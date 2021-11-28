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Gündem İran'da son 24 saat korona bilançosu!
Gündem

İran'da son 24 saat korona bilançosu!

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:50:00 -
İran'da son 24 saat korona bilançosu!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 artarak 129 bin 629'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 781 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 649'u hastanelerde tedavi altına alındı.

Vaka sayıları artıyor

Toplam vaka sayısının 6 milyon 108 bin 882'ye yükseldiği ülkede 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 629'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 347 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 408 bin 46 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 46 milyon 510 bin 395 kişiye ikinci dozu, 967 bin 931 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 104 milyon 886 bin 372 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 22 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 207 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 219 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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