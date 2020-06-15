  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran'da son 2 yılda 30 bin bahis sitesi kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:36:04 -
İran'da son 2 yılda 30 bin bahis sitesi kapatıldı

TAHRAN (AA) - İran Siber Güvenlik Polisi, 2018'den bu yana bahis oynatan 30 bin internet sitesinin kapatıldığını açıkladı.

İran Siber Güvenlik Polisi Müdürü Vahid Mecid, resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında sanal ortamdaki kumar ve bahis oynatan sitelerle yürüttükleri mücadele kapsamında 2018'den bu yana 30 bin internet sitesini kapattıklarını ifade etti.

Anne ve babalara çocuklarını bu sitelerden koruma çağrısı yapan Mecid, buralarda oynatılan bahislerin büyük maddi mağduriyetlere yol açtığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı