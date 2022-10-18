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Dünya İran'da skandal olay! Polis gözaltına aldığı kadına bakın ne yaptı
Dünya

İran'da skandal olay! Polis gözaltına aldığı kadına bakın ne yaptı

İran'da haftalardır devam eden eylemlerde polisin bir kadını gözaltına alırken taciz ettiği iddia edilen görüntüler ülkede infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 16:40:00 - 2022-10-18 16:42:23

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Gözaltına alırken taciz iddiası

Gösterilerin uzun süredir sürdüğü Tahran'da bulunan Arjantin meydanında Çarşamba günü yapılan gösterilerde kaydedilen görüntüler ise şoke etkisi yarattı. Eylemlere katılan bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde dört polis memuru, kadını gözaltına alıp motosiklete bindirmeye çalışırken bir polisin kadını eliyle taciz ettiği görüldü.

O anlarda polislerin ellerinden kurtulmaya çalışan kadın yere düştü. Yere düşen kadın tekrar ayağa kalkarak polislerin elinden kaçmayı başardı. Bu sırada olay yerinden geçen araçlar korna çalarak eylemcilere destek verdi. Emniyetin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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