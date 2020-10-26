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Aktüel İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi
Aktüel

İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:09:27 -
İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Feridunkenar ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şebeke emniyet güçleri tarafından çökertildi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, Feridunkenar İlçe Komutanı Albay Muhammed Bermer, "Silah kaçakçılığı yapan 2 kişi, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu beraberlerindeki 64 adet çeşitli çap ve marka silahlarla yakalandı." dedi.

Bermer, gözaltına alınan 2 kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi.

Kerec kentinde ağustos ayında, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 20 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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