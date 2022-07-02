İran'da Şii din adamına suikast
İran'ın İsfahan eyaletinde bir Şii din adamının silahlı saldırı sonucunda yaralandığı aktarıldı.
İran'ın İsfahan eyaletinde Cumartesi günü motosikletli bir kişinin Şii din adamına silahlı saldırıda bulunduğu bildirildi.
İran Radyo Televizyon Kurumu (İRİB), İran'daki mollalara verilen "Hüccetülislam" ünvanına sahip Şii din adamı Muhsin Akavan'ın İsfahan'da açılan ateş sonucu yaralandığı açıkladı.
Yerel kaynaklar, Akavan'ın, imamı olduğu camide sabah namazını kıldırmasının ardından evine dönmekte olduğu sırada hedef alındığını duyurdu.
Yaralanan Şii din adamının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Geçtiğimiz Nisan ayında İran'ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde bıçaklı saldırı düzenleyen ve iki Şii mollayı öldüren kişi idam cezasına çarptırılmıştı.