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Dünya İran'da şiddetli deprem! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İran'da şiddetli deprem! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-06-18 21:57:00 -
İran'da şiddetli deprem! Ölü ve yaralılar var

İran'ın Kaşmer ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde 4 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

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