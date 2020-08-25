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Aktüel İran'da Sağlık Bakanı'ndan, seyahat uyarısını eleştiren Turizm Bakanı'na tepki
Aktüel

İran'da Sağlık Bakanı'ndan, seyahat uyarısını eleştiren Turizm Bakanı'na tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:50:45 -
İran'da Sağlık Bakanı'ndan, seyahat uyarısını eleştiren Turizm Bakanı'na tepki

ANKARA (AA) - İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, seyahatlerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında etkisi olmadığını savunan Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan'a tepki göstererek, "Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamasa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var?" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna göre, Nemeki, katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka artışlarının daha çok ülkenin kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaleti gibi tatil bölgelerinde gözlemlendiğini söyledi.

Bazı kesimlerin tedbirlere riayette gevşeklik göstermesi nedeniyle vakaların arttığına dikkati çeken Nemeki, halka tedbirlere riayet ve zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınma çağrısını tekrarladı.

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun halka zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınma çağrısını önceki gün yaptığı bir konuşma sırasında, "Seyahat koronavirüsün yayılmasında en az etkiye sahip." ifadesiyle eleştiren Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Munisan'a da sert ifadelerle tepki gösteren Nemeki, şöyle konuştu:

"Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamıyorsa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var? Virüsü İran'ın her noktasına yolculardan başka kim götürdü?"

İranlı yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Mazenderan ve Gilan gibi tatil beldelerindeki Kovid-19'la ilgili vaka artışlarının yerli turistlerin tatil için bu eyaletlere gelmesiyle bağlantılı olduğuna dikkati çekerek, halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Munisan ise önceki gün yaptığı bir konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle turizmde alınan büyük yaralar nedeniyle İran turizminin çökmesinden endişeli olduğunu belirtmişti.

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