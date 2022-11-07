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Dünya İran'da rejim güçleri arasında iç çatışma: 3 polis, 1 asker öldü
Dünya

İran'da rejim güçleri arasında iç çatışma: 3 polis, 1 asker öldü

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polis karakolunda ateş açılması sonrasında 4 güvenlik gücü öldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 12:52:00 -
İran'da rejim güçleri arasında iç çatışma: 3 polis, 1 asker öldü

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde bir askerin polis karakolunda ateş açması sonrası 3 polis memuru ve 1 askerin öldüğü açıklandı.

İran yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, olay, pazar günü başkent Tahran'ın yaklaşık olarak bin 260 kilometre güneydoğusundaki Belucistan'ın Bempur şehrinde meydana geldi.

Habere göre, bir asker, başka bir ordu personeli ile "kişisel meseleler" üzerine yaşadığı tartışma sonrasında ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 polis memuru ve 1 asker yaşamını yitirdi.

Ateşi açan askerin olayın hemen ardından gözaltına alındığı bildirildi. Konuya dair ek bir detay verilmedi.

Yerel kaynaklar olayın, İran rejiminin Belucistan'da halka uyguladığı sert müdahaleler üzerine yaşanmış olabileceğini tahmin ediyor.

İran'da ordu içerisinde bu tarz silahlı saldırılar nadiren gerçekleşiyor. 2016 yılında bir asker, 3 silah arkadaşını vurmasının ardından intihar etmişti.

Kaynak: Mepa News

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