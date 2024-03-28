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Dünya İran'da polis memuru için idam kararı!
Dünya

İran'da polis memuru için idam kararı!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 17:12:00 -
İran'da polis memuru için idam kararı!

İran'da 2022 yılındaki Mahsa Amini protestoları sırasında İran Milli Takımının ABD karşısındaki yenilgisini kutlayan Mehran Semak'ı kasten öldürmekle suçlanan polis memuru Cafer Cevanmerdi hakkında idam kararı verildi.

İran’da Mahsa Amini protestoları sırasında İran Milli Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilerek elenmesini kutlayan Mehran Semak'ı öldürmekle suçlanan polis memuru hakim karşısına çıktı.

Askeri mahkemede yargılandı

Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki kutlamada açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semak’ı kasten öldürmekle suçlanan polis memuru Cafer Cevanmerdi idama mahkum edildi. Gazvin askeri mahkemesinin kararının ardından açıklama yapan Semak ailesinin avukatı Mecid Ahmedi, “Karar, mahkeme tarafından ‘kısas’ ve ‘kasten adam öldürme’ hükmüyle verildi" dedi.

Kutlamalar sırasında korna çaldığı için öldürülmüştü

Polis memuru Cevanmerdi hakkında daha önce de idamı kapsayan “kısas” hükmü verilmiş ancak Yüksek Mahkemece karar bozulmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından Mehran Semak’ın hayatını kaybetmesinin ardından da yapılan yazılı açıklamada, kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalan Semak'ın güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldüğü ifade edilmişti.

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