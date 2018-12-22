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İran'da piyasayı manipüle eden stokçu idam edildi

İran'da altın ve döviz piyasasını manipüle etmek için altın stoklamakla suçlanan bir kişi idam edildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
İran'da piyasayı manipüle eden stokçu idam edildi

İran'da ekonomiye karşı suçlarla mücadele kapsamında Hamid Rıza Bakıri-Dermani isimli bir iş adamının idam edildiği duyuruldu.

Yüksek divan mahkemesi tarafından uygun bulundu

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, bu ayın başında yaptığı açıklamada döviz ve altın yolsuzluğundan yargılanan Bakıri'ye ceza mahkemesinin verdiği idam kararının Yüksek Divan Mahkemesi tarafından uygun bulunduğunu açıklamıştı.

2 kişi de Kasım'da idam edilmişti

İran'da altın piyasasını manipüle etmek için altın stoklamakla suçlanan "Altın Sultanı" lakaplı Vahid Mazlumin ile iş birlikçisi olarak adlandırılan Muhammed İsmail Kasımi de Kasım ayında idam edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
  1. İran
  2. Muhammed İsmail Kasımi

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