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Aktüel

İran’da park ve bahçeler yeniden ziyarete açıldı

İran’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan park ve bahçeler bugün yeniden ziyarete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:01:02 -
İran’da park ve bahçeler yeniden ziyarete açıldı

İran’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan park ve bahçeler bugün yeniden ziyarete açıldı.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İran’ın başkenti Tahran’da kapatılan park ve bahçeler bugün yeniden ziyarete açıldı. Tahran Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada korona virüs kapsamında başkent Tahran’da park ve bahçelere getirilen giriş yasağının 2 bin 268 parkta cuma gününe kadar kaldırılacağını ifade etmiş, Çitger Ormanları, Sorkhe Hesar Doğa Parkı, Levizan ve Yas Fatımi Parklarının ise açılmayacağını duyurmuştu. Parkların açılması ile uzun süredir evlerinde olan Tahranlılar park ve bahçelere akın etti. Park ve bahçelere akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.


Öte yandan İran’da geçtiğimiz günlerde normalleşme adımları atılarak, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler, berberler ve kuaförler kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.


İran’da toplam korona virüs vaka sayısı 104 bin 691’e, hayatını kaybedenler ise 6 bin 541’e ulaştı.

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