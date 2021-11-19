İran'da ortalık karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

İran'ın iç kesimlerindeki Zayenderud Nehri'nin kuruması bölge halkının nehrin kaynağında büyük bir protesto gösteri düzenlemesine neden oldu.

Halk nehrin kurumasından "yönetimin yanlış politikalarını" sorumlu tutuyor.

İran'ın iç kesiminde yer alan Isfahan merkezli bölgenin en önemli su kaynağı olan Zayenderud Nehri'nin kurumasının bölgede yaşayan milyonlarca kişiyi su ihtiyacını karşılama ve tarımsal sulama açısından çok zor bir duruma soktuğu belirtiliyor.

Kurak bir iklime sahip olan ve bu sebeple az yağış alan bölgede su kaynaklarının büyük şehirlere yönlendirilmesi kuraklıkla birleşince küçük şehir ve köylerde susuzluk felaketinin başladığı, evlerde suların kesik olduğu, ürünlerin sulanamadığı için tarlalarda kuruduğu bildiriliyor.

Yaşanan bu gelişmeleri protesto eden halkın oldukça kalabalık olması nedeniyle protesto gösterilerine sert bir şekilde müdahale etmesiyle bilinen İran güvenlik güçlerinin, bunun bir halk isyanıyla neticelenmesinden endişe ederek gösterilere müdahalede bulunmaması dikkat çekiyor.

Bununla birlikte İran yönetimi ülkenin iç ve güney bölgelerinde yaşanan susuzluk felaketiyle ilgili bir çözüm önerisinde henüz bulunmuş değil.

Kaynak: Mepa News