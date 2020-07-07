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Dünya

İran'da oksijen tankı patladı! Ölü ve yaralılar var

İran'da bir fabrikada oksijen tankının patlaması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:51:00 -
İran'da oksijen tankı patladı! Ölü ve yaralılar var

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde oksijen tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Dolum esnasında patladı

İran devlet televizyonundaki habere göre, başkentin Bakırşehr bölgesindeki bir fabrikada oksijen tankı dolumu esnasında patlama meydana geldi.

Gece saatlerindeki patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Patlama, çevredeki yapılarda hasara yol açtı.

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