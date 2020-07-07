İran'da oksijen tankı patladı! Ölü ve yaralılar var
İran'da bir fabrikada oksijen tankının patlaması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde oksijen tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Dolum esnasında patladı
İran devlet televizyonundaki habere göre, başkentin Bakırşehr bölgesindeki bir fabrikada oksijen tankı dolumu esnasında patlama meydana geldi.
Gece saatlerindeki patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Patlama, çevredeki yapılarda hasara yol açtı.