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Dünya İran'da Mossad operasyonu
Dünya

İran'da Mossad operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-30 08:09:00 -
İran'da Mossad operasyonu

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsrailli iş adamlarına saldırı planlayan, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili bir hücrenin liderini İran'da sorguya çektiğini duyurdu.

Mossad'dan yapılan yazılı açıklamada, GKRY'de İsrailli iş adamlarına saldırı planlayan Yusuf Şehabez Abbas Alilu isimli kişi liderliğinde bir İran hücresinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili hücrenin başı Alilu'nun, GKRY'ye geçmeden önce İran'da sorguya çekildiği ve saldırı planının detaylarını itiraf ettiği ifade edildi.

GKRY'deki güvenlik güçlerine saldırı planının iletildiği ve bu şekilde hücrenin çökertildiği aktarılan açıklamada, hücrenin İran Devrim Muhafızlarından talimat ve silah aldığı bilgisi verildi.

İsrail Ordusu radyosu da Alilu'nun, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğunu söylediği saldırı planının detaylarını İsrail istihbaratına itiraf ederken çekilen video kaydını yayımladı.

GKRY'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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İran tarafından da İsrail'in iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, pazar günü, ABD ve İsrail istihbaratı ile işbirliği içinde İran'ın Güney Kıbrıs'taki "İsrail hedefleri ve sivil Yahudilere" yönelik saldırı planının engellendiğini duyurmuştu.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesi de GKRY istihbaratının bir hücre yapılanmasına operasyon düzenlediğini ve hücrenin üyelerini gözaltına aldığını aktarmıştı.

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Yorumlar

Hepsi ayni

Ne İsrail İran'a ne İran İsrail'e saldırır 2 Side müslüman düşmanı devlet görüntüde düşmanlar atar tutarlar bir şey yok

Gök Türk

Mossad bu; adamı vatanında adamı evinde sorgular kimsenin ruhu duymaz. İran mış rezil olmaktan bıkmadınız be. TANRI İsrail i korusun.
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