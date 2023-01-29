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Dünya İran'da meydana gelen depremde bilanço ortaya çıktı
Dünya

İran'da meydana gelen depremde bilanço ortaya çıktı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişi yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. İran Acil Durum Merkezi, depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 03:36:00 -
İran'da meydana gelen depremde bilanço ortaya çıktı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. Şu ana kadar en büyüğü 3,6 olmak üzere en az 20 artçı sarsıntı kaydedildi.

İran Acil Durum Merkezi, depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülke medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görüldü.

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