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Aktüel

İran'da kumar çetelerine düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:28:20 -
İran'da kumar çetelerine düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da kumar oynatmakla suçlanan iki çeteye düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Emniyet Müdürlüğü, kumar oynatıldığına dair alınan istihbarat üzerine başkent Tahran'daki Saadet Abad ve Nazi Abad semtlerinde düzenlenen operasyonda iki çetenin çökertildiğini açıkladı.

Ahlak Büro ekiplerinin iki farklı adrese yaptığı baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ve makinasının yanı sıra toplam 120 milyon tümen (46 bin TL) ele geçirildi.

Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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