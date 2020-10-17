  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti
Aktüel

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 253 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 103 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:09:03 -
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 253 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 103 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 123'e, vaka sayısının da 526 bin 490'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 721'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 423 bin 921'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 482 bin 263 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'lere ait yeni görüntü ortaya çıktı
Gündem

S-400'lere ait yeni görüntü ortaya çıktı

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin test edildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun sosyal me..
Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası
Gündem

Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan akılalmaz açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da Ermenistan gü..
AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay