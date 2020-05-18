  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı

Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikat başlattı

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ve Kafkas halklarına desteğimiz sürecek
için kalan
Aktüel

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 69 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 7 bin 57'ye, vaka sayısı ise 122 bin 492'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:05:29 -
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bini aştı.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 95 bin 661 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı