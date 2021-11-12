  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da koronavirüs engellenemiyor
Dünya

İran'da koronavirüs engellenemiyor

İran Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109 yükselerek 127 bin 918'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:34:00 -
İran'da koronavirüs engellenemiyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 109 artarak 127 bin 918'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 322 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1158'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 27 bin 269'a yükseldiği ülkede, 109 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 918'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 546 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 511 bin 128 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 41 milyon 650 bin 237 kişiye ikinci dozu, 398 bin 881 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 97 milyon 560 bin 246 doz aşı uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilk olacak! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı
Ekonomi

Bir ilk olacak! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı

Hükümet, cumhuriyet tarihinde asgari ücrete yapılan en büyük zam oranının geleceğini açıkladı. Vatandaşta beklenti yükselirken, 3.500- 4.000..
Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi
Sağlık

Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi

Yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bu meyve karaciğerdeki yağlanmayı önlüyor. İşte bilinmeyen daha birçok faydası!
2023 için küstah planları ortaya çıktı! Türkiye’ye karşı şer ittifakı
Gündem

2023 için küstah planları ortaya çıktı! Türkiye’ye karşı şer ittifakı

İsrail sermayesinin desteğiyle dış politika ve istihbarata yönelen karanlık isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı harekete geçti. ABD’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay