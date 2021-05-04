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Dünya İran'da koronavirüs engellenemiyor
Dünya

İran'da koronavirüs engellenemiyor

İran Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre; ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 344 yükselerek 73 bin 219’a çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:14:00 -
İran'da koronavirüs engellenemiyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 344 artarak 73 bin 219’a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 150 vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 985'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 575 bin 737’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 344 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 73 bin 219 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 477'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 22 bin 586’ya ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 379 bin 357 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 314 bin 641 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 83 bin 138 kişiye aşının ilk dozunun, 231 bin 503 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 314 bin 641 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 102 şehrin "kırmızı", 235'inin "turuncu", 111'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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