İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 artarak 130 bin 992'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 196 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 341'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 167 bin 650'ye yükseldiği ülkede, 46 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 992'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 941 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 112 milyon 596 bin 571 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Behram Eynullahi de konuyla ilgili açıklamasında, şu ana kadar nüfusun yüzde 87'sine Kovid-19 aşısı uygulandığını belirtti.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.