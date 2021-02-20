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Dünya İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari'nin açıklamalarına göre; ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 bin 409'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 13:43:00 -
İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 68 artarak 59 bin 409'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 472'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a, vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 337 bin 877 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 10 milyon 387 bin 561'e ulaştığını kaydetti.

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