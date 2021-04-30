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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 407 artarak 71 bin 758’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 13:49:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 272 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 202'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 499 bin 77’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 407 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 71 bin 758 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 398'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 954 bin 321’e ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı bugün itibarıyla 15 milyon 830 bin 271 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 68 bin 123 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 858 bin 296 kişiye aşının ilk dozunun, 209 bin 827 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 68 bin 123 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 74'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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