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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 496 artarak 70 bin 70'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 13:40:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son duruma ilişkin bilgi verildi. Salgında son 24 saatte 21 bin 26 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 734'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Son verilerle vaka sayısının 2 milyon 417 bin 230'a çıktığı, 496 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 70 bin 70 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 244'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 892 bin 229'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 313 bin 687 oldu.

Açıklamada ayrıca ülkede 652 bin 903 kişiye aşının ilk dozunun, 171 bin 210 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülke genelinde şu ana kadar 824 bin 113 doz aşı yapıldığı kaydedildi.

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