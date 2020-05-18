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İran’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini aştı

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 57’ye, vaka sayısının ise 122 bin 492’ye yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:59:05 -
İran’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini aştı

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 57’ye, vaka sayısının ise 122 bin 492’ye yükseldiği belirtildi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 294 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 69 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 122 bin 492’ye, ölenlerin sayısının ise 7 bin 57’ye yükseldiğini açıkladı.


Ülkede toplam 95 bin 661 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 712 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

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