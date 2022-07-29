İran'da kocalarını öldüren kadınlar idam edildi

İran’da, 3 kadın daha eşlerini öldürdükleri gerekçesi ile idam edildi.

İran İnsan Hakları (IHRNGO) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocuk gelin Shoheila Abedi’nin de bulunduğu 3 kadının, çarşamba günü Sanandaj Merkez Hapishanesi'nde idam edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İran İnsan Hakları’nın edindiği bilgiye göre, 27 Temmuz'da Sanandaj Merkez Hapishanesi'nde bir kadın idam edildi. Kadının kimliği, 26 Ocak 2015'te Sanandaj Ceza Mahkemesi Birinci Şube tarafından kocasını öldürmekten ‘kısasa kısas’ cezasıyla mahkum edilen çocuk gelin Soheila Abedi olarak belirlendi. Mahkeme, cinayetin nedenini ‘aile anlaşmazlıkları’ olarak gösterdi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Soheila, 15 yaşında evlendirilen bir çocuk gelindi ve cinayeti on yıl sonra işlemişti.”

İdam edilen 164 kadının 6’sı çocuk gelin

Sivil toplum kuruluşunun hazırladığı Kadınlar ve Ölüm Cezaları Raporu’na göre, 2010 ile 2021 arasında İran’da 164 kadın idam edildi.

164 kadının 6’sının çocuk gelin olduğu vurgulandı.

En fazla kadın idamı İran’da

Bu konudaki açıklamada, “Bilinen cinayet vakalarının yüzde 66'sında kadınlar, kocalarını veya partnerlerini öldürmekten hüküm giymiştir.” denildi. Rapora göre İran, en fazla kadının idam edildiği ülkeler arasında yer aldı.