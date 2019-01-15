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İran'da kız çocuğunu öldüren kişi halka açık alanda idam edildi

İran'da küçük bir kız çocuğunu işkenceyle öldürmekten suçlu bulunan İranlı, İsfahan kentinde halka açık alanda asılarak idam edildi.

15 Ocak 2019 Salı 10:36
İran'da kız çocuğunu öldüren kişi halka açık alanda idam edildi

İran devlet televizyonuna konuşan İsfahan Adliyesi Başkanı Ahmed Hüsrevi Vefa, 5 yaşındaki Melike'yi kaçırdıktan sonra işkence ederek öldüren hükümlünün İsfahan'a bağlı Felavercan ilçesinin meydanında idam edildiğini duyurdu.

Vefa, "Melike'nin katili Muhammed Cevad Şems'in infazı, halka açık alanda gerçekleştirildi." dedi.

Uyuşturucu satıcılığı yapan Şems, 5 yaşındaki Melike'yi ekim ayında babası borçlarını ödemediği gerekçesiyle kaçırmış daha sonra küçük kızı işkence ederek öldürmüştü.

Olaydan kısa süre sonra sonra yakalanan Şems, yargılandığı mahkemede idam cezasına çarptırılmıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:36
  1. halka açık alanda idam
  2. idam
  3. iran
  4. İsfahan Adliyesi Başkanı Ahmed Hüsrevi Vefa

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