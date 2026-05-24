İran'da kırmızı çizgi Hamaney! Pezeşkiyan, ABD anlaşması için reçeteyi yazdı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan muhtemel ABD-İran anlaşmasına atıfta bulunarak, "Ülkede hiçbir karar, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve Dini Lider'in izni olmadan alınmayacaktır. Ülkenin yönetimi tek bir karar ve kolektif itaati gerektirir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile dünden bu yana kamuoyuna yansıyan olumlu gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Ülke içindeki fikir ayrılıklarına değinen Pezeşkiyan, "Toplumda bölünmeye yol açan her açıklama, analiz veya tutum, fiilen düşmanın verdiği zarara su taşımaktır" dedi.

Muhtemel ABD-İran anlaşmasına atıfta bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Ülkede hiçbir karar, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve Dini Lider'in izni olmadan alınmayacaktır. Ülkenin yönetimi tek bir karar ve kolektif itaati gerektirir" ifadelerini kullandı.

‘NÜKLEER MESELE NİHAİ ANLAŞMA MÜZAKERELERİNDE ELE ALINACAK”

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı üst düzey yetkili, İran'ın nükleer meselesinin ABD ile müzakere edilen ön anlaşmanın bir parçası olmadığını belirterek, "Nükleer mesele nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacak, bu nedenle mevcut anlaşmanın bir parçası değil. İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma sağlanmadı" diye konuştu.

ABD merkezli Axios'un haberine göre; taslak anlaşma, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde koşmama taahhüdünü ve uranyum zenginleştirme programının askıya alınması ile yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması konusunda müzakere yürütmeyi içeriyor.