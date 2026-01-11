İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı

İran’da yaşanan gelişmeler dünya gündemine oturdu. Ülke, günlerdir devam eden protestolarla çalkalanıyor.

Yüzbinlerce insan sokaklarda gösteriye katılırken kameralara yansıyan bazı görüntülerde tartışma konusu oldu.

İran devlet kanalı, ülkenin kuzey doğusunda bulunan Sabzevar'daki bir camideki çocuklara yanıcı materyal atan protestocuları gösteren görüntüleri yayınladı.

Görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.