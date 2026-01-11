  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem Halep'ten acı haber Hukukun zirvesi değil, Vahşetin merkezi: ABD'de polis terörü kamerada! "Sorun değil dostum" dedi, kurşunlara hedef oldu Aslan'ın evinde kanarya fırtınası Fener kupanın sahibi oldu: 2-0 SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı Siviller kalkan, mezarlık karargah: Terör örgütünün kalleşliği tescillendi! ABD basını yazdı! "Üçlü Savunma İttifakı" İsrail’in uykusunu kaçırdı Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi Şara’nın danışmanından tarihi uyarı: Kaostan beslenenler ders çıkarsın Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı!
Dünya İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı
Dünya

İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’da sokakları ateşe veren ABD ve İsrail destecisi protestocular, bu kez çocukları yakmaya çalıştı. Sabzevar’daki bir camiden çıkan çocuklara yanıcı madde atan göstericiler, niyetlerinin özgürlük veya ekonomi olmadığını gözler önüne serdi.

İran’da yaşanan gelişmeler dünya gündemine oturdu. Ülke, günlerdir devam eden protestolarla çalkalanıyor.

Yüzbinlerce insan sokaklarda gösteriye katılırken kameralara yansıyan bazı görüntülerde tartışma konusu oldu.

İran devlet kanalı, ülkenin kuzey doğusunda bulunan Sabzevar'daki bir camideki çocuklara yanıcı materyal atan protestocuları gösteren görüntüleri yayınladı.

Görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler
Gündem

Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler

Suriye’de uzun yıllar süren iç savaş milyonlarca insanı yerinden etti ve ülkeyi derin bir yıkıma sürükledi. Yüz binlerce masumu katleden dik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23