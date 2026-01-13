İran’da kanlı bilanço: Ölü sayısı 646’ya yükseldi

İran’da hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), 187 şehre yayılan olaylarda en az 646 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk ve 505 protestocunun yanı sıra, 133 güvenlik görevlisi ve bir savcının da bulunduğu belirtildi.

10 BİNDEN FAZLA TUTUKLU VAR

İletişimin büyük ölçüde kısıtlandığı ülkede, protestoların 606 farklı noktada devam ettiği bildirildi.

HRA verilerine göre, bugüne kadar 10 bin 721 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Örgüt, henüz doğrulanma aşamasında olan 579 ek ölüm raporunun daha bulunduğunu belirterek, gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Bir gün içerisinde ölü sayısının 544'ten 646'ya çıkması, sahadaki çatışmaların şiddetlendiğini gösteriyor.