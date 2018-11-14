İran'da kalkan yasak tartışmalara neden oldu!

İran'ın taklit mercilerinden Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet yetkililerinin kadınların statlara girmesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Özgür İslam Üniversitesi Haber Ajansı'na göre Şirazi, cumartesi günü İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima Antlers ekibinin Tahran'daki Azadi Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçı İranlı kadınların tribünden seyretmelerini ve hükümetin bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.

"Hükümet polemiklerin peşinde koşmamalı"

Hükümetten halkın sorunlarıyla ilgilenmesini isteyen Şirazi, "Hükümet polemiklerin peşinde koşmamalı ve kadınların statlara girişiyle ilgili halkı oyalamamalıdır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün Yüksek Sosyal Konseyi'nde yaptığı konuşmada kadınların statlarda futbol maçı izlemesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, "Statların bir bölümünün kadınlara ayrılmasında ne gibi bir sakınca olabilir? Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." ifadesini kullanmıştı.

Kadınların statlara alınması konusu

İran'da 1979'daki devrimden itibaren kadınların maçları statlarda izlemesine izin verilmiyordu. Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki muhafazakârların ve yargı erkinin sert muhalefetine rağmen sene başında bu konuda adım atacağı mesajını verdi.

Bu kapsamda geçen ay İran ile Bolivya milli takımları arasında başkent Tahran'daki 100 bin kişilik Azadi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sınırlı sayıda kadın yurttaşın izlemesine izin verildi. Kadın polislerin yerlerini almasından sonra stada gelen yaklaşık 300 İranlı kadın, müsabakayı tribünlerde kendilerine ayrılan özel bölümde izledi.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazer, bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.

Ancak hükümet bu açıklamaya rağmen yeni bir adım attı ve cumartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında Persepolis ile Japonya'nın Kashima Antlers takımı arasında Azadi Stadı'nda oynanan maçı İranlı kadınların tribünden seyretmesine izin verdi.