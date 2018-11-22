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İran'da kaçırılan askerlerle ilgili flaş gelişme!

İran'da silahlı bir grup olan Ceyş el Adil tarafından kaçırılan 5 İran askerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:35
İran'da kaçırılan askerlerle ilgili flaş gelişme!

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir aydır Ceyş el Adl'in elinde bulunan İran askerlerinden 5'i serbest bırakıldı.

16 Ekim'de Ceyş el Adl'in Pakistan sınırına yakın bir bölgede düzenlediği saldırıda kaçırılan askerlerin sayısı konusunda tartışmalar bulunuyordu. Daha sonra Ceyş el Adl tarafından yayınlanan görüntülerde askerlerin sayısının 12 olduğu anlaşılmıştı.

Ceyş el Adil'in kritik hamlesi

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin merkezi Zahedan şehrinin 150 kilometre güneydoğusunda bulunan Lalakdan yakınlarında alıkonulan İran askerlerinin arasında istihbarat görevlileri de bulunuyordu.

Askerlerin Pakistan yardımıyla serbest bırakıldığı belirtilirken, bunun karşılığında Ceyş el Adl'in bir kazanımının olup olmadığı bilinmiyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:35
  1. İran
  2. Ceyş el Adil

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