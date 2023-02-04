İran'da istihbarat müdürü silahlı saldırıda öldürüldü
İran emniyet güçlerine bağlı istihbarat dairesinin kaçakçı olduğu öne sürülen şahıslarla girdiği silahlı çatışmada, Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud şehrinin polis istihbarat müdürünün öldürüldüğü duyuruldu.
İran emniyet güçlerine bağlı istihbarat dairesi unsurları, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinde kaçakçı olduğu iddia edilen silahlı şahıslarla çatışmaya girdi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, İran emniyet güçlerine bağlı istihbarat başkanlığı personelleri, 29 Aralık'ta kaçakçı olduklarından şüphelenilen silahlı kişilerin aracını kovaladı. Daha sonra taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı.
Kaçakçı olduğu öne sürülen şahıslarla yaşanan çatışmada, İran'ın Kirmanşah eyaletindeki emniyet güçlerine bağlı istihbarat dairesinin Cevanrud şehri müdürü Şehran Haydari'nin aldığı ağır yaralardan ötürü dün gece öldüğü açıklandı.
Haydari, İran'da protestoların başlangıcından itibaren öldürülen çok sayıda İranlı yetkili arasında yer alıyor.
Daha önce de başta istihbarat görevlileri olmak üzere birçok rejim mensubu çeşitli saldırı ve olaylarda öldürülmüştü.
Kaynak: Mepa News