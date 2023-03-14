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Dünya İran’da genel af!
Dünya

İran’da genel af!

İran'da çıkarılan genel af kapsamında ceza alan 22 bin göstericinin affedildiği bildirildi. Af sonrası ne kadar göstericinin tutukluluğunun sürdüğü ise bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:51:00 -
İran’da genel af!

İran resmi ajansı IRNA, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'nin verdiği bilgilere dayanarak ülkede çıkarılan genel af kapsamında 22 bin göstericinin affedildiğini duyurdu. Ajans, kaç göstericinin tutukluluk halinin hâlâ devam ettiğinin ise bilinmediği bilgisine yer verdi.

İran'da geçen Eylül ayında başlayan Mahsa Amini protestoları sonrasında ilk kez af çıkarılmıştı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran lideri Ali Hamaney devrimin 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla af ve ceza indirimi çıkarılmasına ilişkin teklifi bir hafta önce kabul etti. İran'da af kapsamında ise toplam yaklaşık 80 bin hükümlünün affedildiği bildirildi. Ancak İran kaynaklı söz konusu haberlerin teyit edilmesi mümkün olmuyor.

İran'da rejim muhalifleri, çıkarılan afların baskı altına giren ülke yönetiminin dikkati dağıtma girişimi olduğu eleştirisinde bulunuyor. Muhalifler, af için bir iddianame hazırlanmış olması şartını da eleştiriyor.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI

İran’da “örtünme kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin bu sırada hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri ülke geneline yayılmıştı. 
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Protestolarda yüzlerce gösterici hayatını kaybederken binlerce eylemci ise gözaltına alındı.

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