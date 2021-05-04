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Dünya İran'da esrarengiz olay! Kritik isim 18. kattan düşüp öldü
Dünya

İran'da esrarengiz olay! Kritik isim 18. kattan düşüp öldü

İran'ın başkenti Tahran'da İsviçre elçiliği çalışanı olduğu belirtilen kadın bir binanın 18. katından düşerek hayatını kaybetti. Kadının elçilikte en yüksek ikinci seviyede görev aldığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:05:00 -
İran'da esrarengiz olay! Kritik isim 18. kattan düşüp öldü

İran'ın başkenti Tahran'da şoke eden bir ölüm yaşandı. İsviçre elçiliği çalışanı olduğu açıklanan bir kadın çok katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti.

En yüksek ikinci seviye görevdeydi

Reuters'ın İran'ın ILNA ajansına dayandırdığı habere göre hayatını kaybeden kişinin üst düzey elçilik çalışanı olduğu ve Tahran'daki elçilikte en yüksek ikinci seviye görevde yer aldığı bildirildi.

Elçiliğin bulunduğu binanın 18. katında yaşayan 51 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili olarak daha fazla bilgi verilmedi.

1979'daki İran İslam Devrimi'nden itibaren Washington ve Tahran arasındaki ilişkilerin kesilmesinden sonra İsviçre, ülkede ABD'nin diplomatik çıkarlarını temsil ediyor.

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