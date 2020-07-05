İran'da en yüksek günlük Kovid-19 ölü sayısı kaydedildi

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı.



İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı İran'da, ağır hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.



