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Aktüel İran'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Aktüel

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:53:57 -
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

ANKARA (AA) - İran'ın kuzeyinde tek motorlu bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Elburz eyaletinde yer alan Nazarabad ilçesi yakınlarındaki Azadi Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı kısa süre sonra irtifa kaybederek bir tepeye çarptı.

Kazadan yaralı kurtulan uçaktaki pilot ve pilot adayının en yakın hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Olayın, pilotun "yanlış hesaplama" yapması nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

IRNA'nın haberinde ayrıca 2016'da da Azadi Havaalanı'ndan kalkan 2 eğitim uçağının düştüğü belirtildi.



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