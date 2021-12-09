  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da doğal gaz boru hattında patlama
Dünya

İran'da doğal gaz boru hattında patlama

İran'ın güneybatısında bir gaz rafinerisindeki boru hattında patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 21:09:00 -
İran'da doğal gaz boru hattında patlama

İran devlet televizyonuna bilgi veren Parsiyan Gaz Rafinerisi Genel Müdürü Mühendis Alemdar Babayi, Fars eyaletindeki rafineride bir hafriyat makinesinin doğal gaz boru hattına kazayla çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu meydana gelen patlamanın can kaybına yol açmadığını aktaran Babayi, "Şu an yardım ve operasyon ekipleri olay yerine intikal etti ve hattaki gaz akışı kesildi." dedi.

İran Ulusal Gaz Şirketi Sözcüsü Muhammed Asgeri ise patlamanın gaz üretimini etkileyecek boyutta olmadığını söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi

Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle cumartesi bir araya geleceğini bildird..
İYİ Parti'den Abdullah Gül kararı
Siyaset

İYİ Parti'den Abdullah Gül kararı

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday gösterileceğine dair iddialara yanıt verdi...
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! ‘B planımız yoktu’
Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! ‘B planımız yoktu’

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın camiaya zarar vermek istemediği için ayrılık kararı aldığını ve yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay