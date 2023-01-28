İran'da deprem! Van'da hissedildi
AFAD verilerine göre saat 21.14'te merkez üssü İran olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Van ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD saat 21.14'te İran'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.49 kilometre olarak ölçüldü. Kandiili Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. Deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.
Yaşam
Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 27 Ocak tam listesi