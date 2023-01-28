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Dünya İran'da deprem! Van'da hissedildi
Dünya

İran'da deprem! Van'da hissedildi

AFAD verilerine göre saat 21.14'te merkez üssü İran olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Van ve çevre illerden de hissedildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 21:46:00 -
İran'da deprem! Van'da hissedildi

AFAD saat 21.14'te İran'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.49 kilometre olarak ölçüldü. Kandiili Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. Deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.

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