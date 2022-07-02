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Dünya İran'da çok şiddetli deprem! Henüz can kaybı var mı bilinmiyor
Dünya

İran'da çok şiddetli deprem! Henüz can kaybı var mı bilinmiyor

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 01:47:00 - 2022-07-02 01:55:06
İran'da çok şiddetli deprem! Henüz can kaybı var mı bilinmiyor

İran'ın reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Jamarannews haber sitesine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hemir Limanı ile Basra Körfezi ve Hürmüzgan çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Sahin

Dualarim iran için.insaAllah tüm iran yıkılirda islam alemi bir nefes alır.
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