İran'da çatışma: 1 ölü Irak sınırındaki Merivan kentinde, sınır muhafızlarıyla silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1 astsubay hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinde çıkan çatışmada, 1 astsubay öldü, 1 sınır muhafızı yaralandı. İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Merivan kenti kırsalında Irak sınırının sıfır noktasında, İran Ordusu'na bağlı sınır muhafızları ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 astsubayın hayatını kaybettiği, 1 sınır muhafızının yaralandığı belirtilirken, olaya karışan örgütle ilgili bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.





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