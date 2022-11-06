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Dünya İran'da başı açık diye Amini'nin öldürüldüğünü iddia edenler mollalara saldırıyor!
Dünya

İran'da başı açık diye Amini'nin öldürüldüğünü iddia edenler mollalara saldırıyor!

İran'da Mahsa Amini'nin başı açık olduğu gerekçesi ile öldürüldüğü yalanını ortaya atan şeriat düşmanları ülkedeki mollalara fiziki saldırıda bulunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 20:31:00 - 2022-11-06 20:41:24

 Yeniakit.com.tr 

İran'da Mahsa Amini'nin 13 Eylül'de polis tarafından başı açık olduğu gerekçesi ile gözaltına alındıktan sonra işkence ile öldürüldüğünü iddia eden şeriat düşmanları, mollarara fiziki saldırıda bulunmaya başladı.

Amini'yi bahane eden protestocular, ülke sokaklarında terör estiriyor. Mahsa Amini'nin kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği ortaya çıksa da şeriat karşıtı gösteriler ülke genelinde artarak devam ediyor.

İşte bu bir oyun!

ABD Başkanı Joe Biden'ın son açıklamasında, "İran'a huzuru getireceğiz" demesi ülkede oynanan oyunu gözler önüne sererken, Amini'nin açık olduğu gerekçesi ile öldürüldüğü yalanında ısrar eden kalkışmacılar, mollalara fiziki saldırıya başladı.

İran'daki kalkışmacılar, sokaklarda gördükleri mollaların sarıklarını yere düşürmeye başladı.

Paylaşılan videolarda, mollalar fiziki saldırılara karşın sarıklarını alıp provokasyona gelmeden yollarına devam etti.

Ülkedeki şeriat karşıtı gençlerin sosyal medyada akım haline getirdiği protesto şekli, "özgürlük" gerekçesi ile yapılan eylemlerin gerçek yüzünün İslam düşmanlığı olduğunu gözler önüne seriyor.

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