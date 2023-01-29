  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da askeri tesise saldırı! Patlama meydana geldi
Dünya

İran'da askeri tesise saldırı! Patlama meydana geldi

İran'da İsfahan kentinde askeri tesisde patlama meydana geldi. Patlamanın Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat üretim tesisinde olduğu bildirildi. İsfahan Valiliği patlamayı doğruladı ve can kaybının olmadığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise tesise mikro insansız hava araçları kullanılarak saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 03:11:00 -
İran'da askeri tesise saldırı! Patlama meydana geldi

İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi.

Patlamanın Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

İran savunma bakanlığı açıklama yaptı

Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığına bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarıldı.

Duyurdular! İran'dan misilleme
Duyurdular! İran'dan misilleme

Dünya

Duyurdular! İran'dan misilleme

İran'da deprem! Van'da hissedildi
İran'da deprem! Van'da hissedildi

Dünya

İran'da deprem! Van'da hissedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23