İran’da askeri kışla yakınında patlama! “Suikast” açıklaması geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir askeri kışla yakınında patlama meydana geldiği bildirildi. Saldırının bir askeri personele suikast düzenlemek amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinin kuzeyinde yer alan Zehek kentinde bir kışla yakınında patlama meydana geldi.
Haberde, el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığı ancak saldırının bir askeri personele suikast düzenlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Haberde ayrıca, saldırı sonucu bölgede bulunan bir aracın zarar gördüğü bilgisine yer verildi.
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