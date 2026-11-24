"HAKSIZ REKABET İLE KARŞI KARŞIYAYIZ" Esnaf olarak geçimlerini çay satışından sağladıklarını dile getiren Aydın, "Biz çoluk çocuğumuzun ekmeğini buradan kazanıyoruz. Evet, bu kazandan çıkarıyoruz. İşler düştü. İnsanlar orada çayı 5 liraya içiyor. Gelip buralarda 15 liraya içmiyor. Biz vergi veriyoruz, elektrik ve su parası ödüyoruz. Yani belediyeyle rekabet yapamıyoruz. Haksız bir rekabet ile karşı karşıyayız." diye konuştu. KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ise belediyeye ait tesiste çayın 5 liradan satılmasına ilişkin eleştirilere cevap verdi. Uygulamanın özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlara yönelik olduğunu belirten Ün, açıklamasında şunları söyledi: "Burada oturan vatandaşlarımızın çoğu yaşlı ve emekli. Biz burada çayı 5 liraya veriyoruz. Onlar bizim değerlerimiz, kıymetlilerimiz. Hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarımıza ne kadar değer verirsek, gelecekteki nesiller de bize o kadar değer verir. Diğer belediye tesislerimizde böyle bir uygulamamız yok. Bu düşünceyle burada çayı 5 liradan veriyoruz."