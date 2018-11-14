İran'da altın stokçuluğu ölüme götürdü!

İRAN'da ülkenin ülkenin döviz ve altın piyasasını manipüle etmek için iki ton (yaklaşık 250 bin adet) altın stokladığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da gözaltına alınan Mazlumin'den bugün kötü haber geldi.

Ülke medyasında "Altın Sultanı" olarak adlandırılan Mazlumin, yargılandığı davada kendisine yöneltilen "ekonomik sistemi bozmaya yönelik yolsuzluk ağı kurmak, bu ağı yönetmek ve ülke çapında büyük oranda yasa dışı şekilde izinsiz para ve döviz işlemleri yapmak üzere yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamalarının mahkeme heyeti tarafından sabit görülmesi üzerine idama mahkum edildi.

Mazlumin'in iş birlikçisi olarak adlandırılan Kasımi de "çete üyesi olmak ve yasa dışı işlemlerle ülkenin finansal ve ekonomik sistemini bozmak yoluyla yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırıldı. Her iki isim için verilen idam sabah karşı uygulandı.